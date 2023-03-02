Kaş Belediyesinin meclis toplantısında depremde hayatını kaybedenler anıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Kaş Belediyesi Kültür Evi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen meclis toplantısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.



Ulutaş, toplantıda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerle ilgili devletin ve milletin ilk andan itibaren tüm imkanlarla sahada çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.



Depremin yaralarını sarmak için kamu kurumlarının ve milletin mücadelesini devam ettiğini belirten Ulutaş, "Kaş Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin büyük destekleriyle yaklaşık 40 yardım tırını bölgeye ulaştırdık. Belediyemize ait 16 iş makinesiyle 83 araç ve gereç, deprem bölgesine ulaştırıldı. 43 belediye personelimiz ve 100'ün üzerinde gönüllü deprem bölgesinde canla başla mücadele etti." ifadelerini kullandı.



Ulutaş, ilçeye getirilen 2500'ün üzerinde depremzedeyeKalkan ve Kaş'ta kurdukları aşeviyle günde 3 öğün yemek ikramı yaptıklarına değinerek, "Belediye hizmet birimlerimizde sosyal market şeklinde oluşturduğumuz bir çalışma var. Misafirlerimiz gelip, burada ihtiyaçlarını giderebiliyor. Devlet millet el ele, yerel yönetimlerin, belediyelerin de destekleriyle inşallah bu süreçleri atlatacağız ve daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.



Başkan Ulutaş'ın ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddeleri oylandı.



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