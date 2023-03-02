Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Pas ve top çalma antrenmanı yapan Akdeniz ekibi, idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.

Kırbıyık Holding Stadı'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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