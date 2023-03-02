Trafik kazasında şehit düşen astsubay son yolculuğuna uğurlandı

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ANTALYA (AA) - Görevli olarak gittiği Mersin'in Anamur ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Söke Cezaevi Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler'in cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

Dün helikopterle Antalya'ya taşınan Şehit Kesekler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Akdeniz Üniversitesi Camisi'ne getirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesi Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

Cenaze töreni sırasında şehidin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum amirleri ve ilçe sakinleri de katıldı.

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