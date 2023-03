6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (UBEK), Antalya'da başladı.



Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongre, salgın nedeniyle iki yıllık bir aranın ardından yeniden sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, AA muhabirine, mesleğin bilimsel veriler ışığında ilerlemesi amacıyla bu kongreyi düzenlediklerini söyledi.

Kongrede sektörün karşılaştığı problemlerin, yeniliklerin ve geleceğinin değerlendirileceğini anlatan Kaplan, "Yaklaşık 800 konuğumuz ve 32 ülkeden yabancı katılımcı var. Tamamen bilimsel bir kongre olacak." dedi.

6 Şubat'taki depremler nedeniyle tüm Türkiye'nin acı yaşadığını, sektör olarak da depremzedelerin acılarını paylaştıklarını kaydeden Kaplan, depremin ilk anından itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarını anlattı.

Kaplan, "Bu yıl gala yemeği ve eğlenceyi depremdeki kayıplarımız nedeniyle iptal ettik, masrafları depremzedelere bağışladık. Ayrıca sektör olarak bu süreçte bölgenin beyaz et ihtiyacını karşılamaya karar verdik, ilgili yetkililerle de iletişim halindeyiz. Her gün pişecek sıcak yemeklerde beyaz et ihtiyacını tüm üyelerimizle karşılıyoruz ve karşılamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaplan, ihtiyaç sahiplerine yönelik de nakdi yardım bağışlarının devam ettiğini bildirdi.

Kongre, 5 Mart'ta sona erecek.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.