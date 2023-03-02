Antalya'da lise öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Ali Özkan yönetimindeki 07 AIZ plakalı otomobil, Yeni Mahalle Antalya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Elmalı Sağlık Meslek Lisesi​​​​​​​ 12. sınıf öğrencisi Esma İrbeç'e (18) çarptı.



112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrencinin, ayağında kırık olduğu tespit edildi.







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