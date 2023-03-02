Antalya'nın fethinin 816. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerinde öncelikle konteyner bağışına ihtiyaç olduğunu belirterek, millet-devlet dayanışmasıyla bu zor günlerin de aşılacağını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde Bumin Kağan Konferans Salonu'nda Antalya'nın fethinin 816. yıl dönümü dolayısıyla "Selçuklularda Bilim ve Düşünce Hayatı" konulu konferansı düzenlendi.

Vali Yazıcı, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzüntü ve burukluk içinde olduklarını dile getirerek, depremzedelere güç, metanet ve sabır diledi.

Türklerin 1207'de Antalya'ya geldiğini, bir daha da gitmeyeceğini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun diğer noktalarında olduğu gibi bu yurt bizim, bu topraklar bizim. Kıyamete kadar da bizim olacak, öyle inanıyoruz. Bütün dünyaya da bunu ilan ediyoruz. Biz büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Kim dara düşmüşse ilk koşan bizdik. Bugün milyonlarca insanımız mağdur oldu, sıkıntıya düştü. Çok kaybımız var. Ama ben inanıyorum ki bu büyük millet ve büyük devlet göstereceği dayanışmayla kenetlenerek bu zor günleri de aşacağız. Hep birlikte başaracağız."

Türk milletinin büyük zorluklar yaşadığını vurgulayan Yazıcı, yaşanılan zorlukların da altından kalkacaklarını ifade etti.

Deprem bölgelerine yardımların sürdüğüne değinen Yazıcı, "Yardımlarımızı yapmaya devam edelim, bölgede birçok ihtiyaç devam ediyor. Öncelikle konteyner bağışı, Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek ve bölgede olan ihtiyaçlara göre yardımları sürdürmeye devam edelim." diye konuştu.

- "Bilime göre yol çizmek gerekiyor"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, İbn-i Sina'nın "Bilim ve sanat takdir görmediği yerden göçer." sözlerini hatırlatarak, aynı acıları yaşamamak için bilim ne diyorsa ona göre bir yol çizmek gerektiğini bildirdi.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Büyükşehir Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın tarihiyle önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu, Selçukluların bilim ve düşünce hayatıyla da önemli olduğunu vurguladı.

Selçuklularda bilim, sanat ve edebiyatın son derece gelişmiş olduğunu aktaran Göksu, şunları kaydetti:

"Selçukluları biz hep ülkeler fetheden büyük zaferler kazanan güçlü ordular yürüten, cesur gözü pek yiğit askerler olarak anlatıyoruz. Fakat Kutadgu Bilig'de de çok açık şekilde ifade edilir. Devletler kılıçla kurulur ama kılıçla idare edilmez, kalemle idare edilir. Biz gerçekten de tarihe baktığımızda hem İslam öncesi Türk devletlerinden tevarüs eden gelenek hem de İslam medeniyetin temel geleneklerinden biri aklı, bilimi, ilmi önceleyen sadece devlet kurmakla bölgelere asker göndererek siyasi hakimiyet sürmekle kalmayıp hakimiyet sürdürdükleri her coğrafyada bilim, kültür müesseselerini inşa eden bir kültür ve medeniyet olarak görülüyoruz."

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