Uluslararası Runtalya Maratonu'nda depremzedeler için 10 milyon lira bağış hedefleniyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası Runtalya Maratonu'ndan elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilecek.

Yerli ve yabancı katılımcıların yer aldığı maraton, 5 Mart Pazar günü, maraton, yarı maraton, 10 kilometre, 10 kilometre takım, 2 kilometrelik "1 Adım 1 Hayat" koşusu ile gerçekleştirilecek.

Her yıl bir tema ile düzenlenen maratonda, bu yıl katılanlar tüm adımlarını depremzedelere umut olmak için atacak. AFAD veya AFAD koordinasyonunda yardım projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarına bağış yapanlar, TerraCity AVM'deki stantta kayıt yaptırarak 2 kilometrelik "1 Adım 1 Hayat" koşusuna katılabilecek.

Bağış yapanların ücretsiz katılabilecekleri maratonda, katılımcılara özel olarak hazırlanan anı tişörtü ve madalya hediye edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile olimpiyat madalyalı sporcuların da katılması beklenen maratonda, 10 milyon lira bağış hedefleniyor.







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