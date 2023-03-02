Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan R.G'nin, Gaziler Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 18 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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