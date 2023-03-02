Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da belediye, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere yardımları sürüyor.

Antalya Valiliği ve AFAD koordinesinde kentte Antalya Spor Salonu, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi başta olmak üzere farklı noktalarda yardımlar toplanıyor.

Görevliler tarafından gıda, battaniye, hijyen olarak ayrıştırılarak kolilenen malzemeler, deprem bölgesindeki illere sevk ediliyor. Bazı yardımlarla da kentte otel, apart, misafirhane veya KYK yurtlarında kalan afetzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

- Muratpaşa Belediyesinden berber ve kuaför hizmeti

Muratpaşa Belediyesi, Kuaförler Güzellik Merkezleri Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle deprem bölgesindeki afetzedelere kuaför ve berber hizmeti verdi.

Gönüllü berber ve kuaförlerden oluşan 10 kişilik ekip, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışma gerçekleştirdi.

- TÜRAB'dan 1500 çadır desteği

Tüm Reklamcı ve Ajanslar Derneği (TÜRAB) yönetimi de deprem felaketinin ilk gününden bu yana başlattığı çadır bağış kampanyasıyla depremzedelere desteğini sürdürüyor.

TÜRAB Başkanı Salim Güneş, kısa sürede üretilebilen, kurulumu kolay, modüler ve dayanıklı çadır üretimi için proje hazırladıklarını ve gönüllü firma sahiplerinin 20'ye yakın atölyesini çadır üretimine açtığını vurguladı.

Deprem bölgesinde 1500'ün üzerinde çadırı teslim ettiklerini aktaran Güneş, afetzedelere yardımlarının süreceğini ifade eti.

- Serik'ten destekler sürüyor

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, depremin ardından Kaymakamlık ile Çınaraltı Meydanı'ndaki zabıta binasında yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kısa sürede yardıkların toplandığını bildiren Aputkan, Serik'ten 54 kamyon yardım gönderdiklerini kaydetti.

İlçede 12 bin 700 depremzedenin barındığına değinen Aputkan, "Evlatlarını kaybeden anne, eşini kaybeden insanlarımız var. Duygulanmamak elde değil. Onların üzerindeki ağır yükü omuzlayıp, hafifletmek istiyoruz." dedi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından başlatılan yardım kampanyasına, yardımseverler destek verdi. Bağışlanan 103 konteynerin kurulumuna, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başlandı.

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