6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde "sürdürülebilir üretim" değerlendirildi

ANTALYA (AA) - Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde (UBEK), "sürdürülebilir üretim" konusu ön plana çıktı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongre, ilk gününde sektörün durumu ve geleceğine ilişkin oturumlarla devam etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, kongrede yaptığı konuşmada, kanatlı eti sektörünün tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de beyaz et sektörünün hayvansal üretimde sağlıklı beslenmenin karşılığı olduğunu ifade eden Koçak, "Sektör gıda arz güvenliği, yarattığı istihdam ve ülke ekonomisine yarattığı katkılar ile yıldan yıla büyüyerek üretimine devam etmektedir. Çiftlikten çatala kadar olan süreçte doğru ve eksiksiz entegrasyon modelini uygulayan sektöre gıda güvenliği ilkeleri doğrultusunda güvenimiz tamdır." dedi.

Uluslararası Kanatlı Eti Konseyi Genel Sekreteri Nicolo Cinotti de kanatlı eti sektörünün önünde parlak bir gelecek olduğunu söyledi.

Dünyada 388 milyar dolar ekonomik değeri olan sektörün en önemli sorunlarının kuş gribi ve antimikrobiyel direnç olduğunu aktaran Cinotti, konseyin son yıllarda bu konularda yoğun koordineli çalışmalar yaptığını bildirdi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan da kongrenin uluslararası platformda her yıl gelişme kaydettiğini belirtti.

Sektörün her zaman bilimle işbirliği içinde olduğunu söyleyen Ceylan, bu yılki kongrede 21 oturum, 79 bildiri ve 73 poster sunumu yapılacağını kaydetti. Beyaz et üretiminin insanların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Ceylan, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik üretim, sürecindeki pek çok faktörü kapsamaktadır. Çevre koruma, enerji ve kaynak kullanım etkinliği, atık yönetimi ve hayvan refahı konularının ön plana çıktığını buna paralel olarak et kalitesi, tüketici talepleri, ülkesel ve ticari regülasyonlar, salgın hastalıklar gibi konuların da yer aldığını gözlemliyoruz. Biz de tüm bu sebeplerden dolayı altıncısını düzenlediğimiz kongremizde sürdürülebilirlik konusunu ön plana çıkarmaya ve farkındalığımızı artırmaya yönelik bir program hazırladık."

Almanya, Amerika, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, Norveç, Romanya, Rusya başta olmak üzere 32 ülkeden 800 katılımcının yer aldığını kongre, 5 Mart'ta sona erecek.

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