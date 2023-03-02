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Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA

Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Emin Zan yönetimindeki 31 YD 233 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşaktan döndüğü sırada T.E. idaresindeki 07 NT 799 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, yaralılar Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan'ı ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya geldikleri öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü T.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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