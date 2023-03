Özel çocuklar depremzede çocukların yüzünü güldürmek için üretiyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/GÜLSEM ADAM - Antalya'da down sendromlu ve engelli bazı öğrenciler, depremzede çocukları mutlu edebilmek için sabun, baskılı tişört, kupa gibi hediyeler yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen vatandaşlara el uzatabilmek için ülke genelinde her yaştan insan seferber oldu.

Yaklaşık 155 bin depremzedenin konuk edildiği Antalya'da da gerek bölgedeki gerekse kentteki depremzedeler için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Yardım çalışmalarının yanı sıra depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için sivil toplum kuruluşlarınca alternatif etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kentte üretime kazandırılan down sendromlu ve engelli bazı öğrenciler de depremzede çocukların yüzlerini güldürebilmek için kolları sıvadı. Her yıl 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan özel çocuklar, bu yıl günlerini ildeki depremzede çocuklarla kutlayacak. Buluşmada depremzede çocukları mutlu edebilmek için sabun, baskılı kupa, tişört gibi hediyeler vermeye karar veren özel çocuklar, atölyelere girerek üretime başladı.

- Özel ve depremzede çocuklar buluşacak

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay, AA muhabirine, özel çocukları ve annelerini üretken yaşama dahil edebilmek için dernek çatısı altında bir araya geldiklerini söyledi.

Dernek bünyesinde sevgi atölyeleri oluşturduklarını anlatan Ay, "Dikkat burada üretim var" sloganıyla sabun üretim tesisi kurduklarını ve el yapımı sabun üretmeye başladıklarını kaydetti.

"Bu bir iyilik hareketidir" sloganıyla da baskı atölyesi kurduklarını dile getiren Ay, burada da baskılı tişört, kupa üretimi yaptıklarını belirtti. Atölyelerde özel çocuk ve annelerine yönelik kurslar düzenlediklerini aktaran Ay, bir özel anne ile 2 özel çocuğu da istihdam ettiklerini belirterek, hedeflerinin ise özellikle zihinsel engelli grubun yer aldığı korumalı iş yeri modelini Antalya'ya kazandırmak olduğunu kaydetti.

Özel çocukların depremzedeler için de bir faaliyette bulunmak istediklerini anlatan Ay, şunları söyledi:

"Burada eğitim gören 20 özel çocuğumuz ve 10 annemiz var. Her yıl 21 Mart'ta Dünya Down Sendromlular Farkındalık Gününü kutluyoruz ama bu yıl buruk bir kutlama olacak. Bu yıl özel ve depremzede çocuklarımızın bir arada olduğu program yapacağız. Bu süreçte de atölyelerimizde özel çocuklarımız tarafından üretilen ürünleri depremzede çocuklarımıza hediye edeceğiz. Ürettiğimiz sabun, baskılı şapka, tişört, kupa gibi hediyeleri vereceğiz. Bir çocuğun yüzünü güldürmek bile bizim için çok önemli."

- "Yaptıklarımızı depremzede kardeşlerimizle paylaşmak istedik"

Atölyede istihdam edilen özel çocuklardan Oğuzhan Avni Semiz de yeteneklerini geliştirerek çok güzel işler ortaya koyduklarını söyledi.

Yaptıkları işlerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Semiz, "Yaptıklarımızı depremzede kardeşlerimizle de paylaşmak istedik. Depremzede kardeşlerimiz için el emeği sabun, tişört, fincan, kupa yapıyoruz ve onlara hediye edeceğiz. Çok güzel bir duygu." dedi.

Özel çocuk annesi Raziye Donuk da deprem nedeniyle bölgedeki insanların acısını yürekten hissettiklerini vurguladı.



Kendi imkanlarıyla çeşitli yardımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Donuk, "Depremde çocukların yüzlerindeki hüznü görebiliyoruz. Özel çocuk sahibi bir anne olarak bir çocuğun yüzünde tebessüm oluşturabilmenin ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorum. Çocuğumun yüzünü güldürmek için yıllarca uğraşıyorum. Küçük de olsa kendimizin yapacağı hediyelerle minik yüzleri güldürmek istiyoruz." diye konuştu.

