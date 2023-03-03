Antalya ve çevre illerde EYT'liler SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya ve çevre illerde EYT'liler SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu

AA

Antalya ve çevre illerde EYT'liler SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu

ANTALYA (AA) - Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Antalya'daki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi sonrasında Antalya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binasına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyenler, kent merkezinde bulunan SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, gazetecilere, Antalya'da 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve prim gün sayısı ile yıl şartını yerine getiren yaklaşık 100 bin kişinin yeni düzenlemeden faydalanacağını söyledi.

Oluşacak talep yoğunluğu için önlem aldıklarını belirten Ablay, "Başvurulan masa sayımızı 17'ye çıkardık. Öğle araları ve hafta sonları da mesai yapacağız. Vatandaşları 200'erli gruplar halinde binaya alıyoruz. İlk 2 saatte 1680 başvuru kabul ettik." dedi.

Emeklilik için başvuran Aziz Kiriş de çok mutlu olduğunu söyledi. Yıllarca elektrikçi olarak çalıştığını ifade eden Kiriş, "Bol bol dinleneceğim. Aileme zaman ayıracağım." dedi.

Aysun Yüksel de yaklaşık 3 saat sıra bekledikten sonra emeklilik başvurusunda bulunduğunu dile getirdi. Yüksel, emekliliği hak ettiği için mutlu olduğunu ve tatile çıkacağını vurguladı.

- Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'daki SGK il müdürlükleri önünde de yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde müdürlüklere başvuru için gelen EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler, binaların önünde sıraya girdi. Müdürlüklerin içinde de sıramatikten sıra alıp işlem başlatmak isteyen vatandaşlar, saatlerce işlem sırasının kendilerine gelmesini bekledi. Mesai saati bitene kadar kendisine sıra gelmeyenlerin ise pazartesi sabahı tekrar müdürlüklere başvuru için gelecekleri öğrenildi.

- Muğla

Muğla'da vatandaşlar sabah saatlerinde SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

Görevlilerden yapılacak işlemler konusunda destek alan vatandaşlar hazırladıkları dilekçeleri ilgili birimlere teslim etti.

SGK İl Müdürü Ahmet Ekecan, düzenlemenin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek "Biz SGK olarak hazırız. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Sistemimizi kurduk. Muğla ve ilçelerinde gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hiç bir vatandaşımızı mağdur etmeden en hızlı şekildi işlemlerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da 2 saatte 1680 'EYT' başvurusu
YEREL HABERLER Antalya'da 2 saatte 1680 'EYT' başvurusu
Kazada ölen ve yaralanan depremzedeler, Gökhan Zan'ın akrabasıymış
YEREL HABERLER Kazada ölen ve yaralanan depremzedeler, Gökhan Zan'ın ...
Özel çocuklar depremzede çocukların yüzünü güldürmek için üretiyor
YEREL HABERLER Özel çocuklar depremzede çocukların yüzünü güldürmek ...
2 yıl önce yangınla mücadeleye katıldığı Antalya'ya, bu kez depremzede olarak geldi
YEREL HABERLER 2 yıl önce yangınla mücadeleye katıldığı Antalya'ya, ...
Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 ...
6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde "sürdürülebilir üretim" değerlendirildi
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nde "sürdürülebilir ...
Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Çevrecilerin tepki gösterdiği Phaselis'teki çalışmalar için bakanlıktan 'Doğaya zarar verilmeyecek' açıklaması
YEREL HABERLER Çevrecilerin tepki gösterdiği Phaselis'teki ...
Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit geçirdiği iddiası
YEREL HABERLER Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit ...
Uluslararası Runtalya Maratonu'nda depremzedeler için 10 milyon lira bağış hedefleniyor
YEREL HABERLER Uluslararası Runtalya Maratonu'nda depremzedeler için ...
Antalya'nın fethinin 816. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'nın fethinin 816. yıl dönümü dolayısıyla ...
Antalya'da lise öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da lise öğrenci, otomobilin çarpması sonucu ...
6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'da başladı
Trafik kazasında şehit düşen astsubay son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında şehit düşen astsubay son yolculuğuna ...
Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Şehit karakol komutanı, Antalya'da son yolculuğunu uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit karakol komutanı, Antalya'da son yolculuğunu ...
Kaş Belediyesinin meclis toplantısında depremde hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinin meclis toplantısında depremde ...
Maldivler halkı depremzedeler için yardım topladı
YEREL HABERLER Maldivler halkı depremzedeler için yardım topladı
Psikologlar, depremzedelerin acısını hafifletmek için "gönüllü" çalışıyor
YEREL HABERLER Psikologlar, depremzedelerin acısını hafifletmek için ...
Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu yaşanıyor
YEREL HABERLER Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu ...
Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığa 6 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan ...
Sokakta yürüyen Eşe'yi sırtından bıçaklayan sanığa tahliye
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen Eşe'yi sırtından bıçaklayan sanığa ...
Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı
YEREL HABERLER Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.