Antalya ve çevre illerde EYT'liler SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu

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ANTALYA (AA) - Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Antalya'daki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi sonrasında Antalya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binasına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyenler, kent merkezinde bulunan SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, gazetecilere, Antalya'da 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve prim gün sayısı ile yıl şartını yerine getiren yaklaşık 100 bin kişinin yeni düzenlemeden faydalanacağını söyledi.

Oluşacak talep yoğunluğu için önlem aldıklarını belirten Ablay, "Başvurulan masa sayımızı 17'ye çıkardık. Öğle araları ve hafta sonları da mesai yapacağız. Vatandaşları 200'erli gruplar halinde binaya alıyoruz. İlk 2 saatte 1680 başvuru kabul ettik." dedi.

Emeklilik için başvuran Aziz Kiriş de çok mutlu olduğunu söyledi. Yıllarca elektrikçi olarak çalıştığını ifade eden Kiriş, "Bol bol dinleneceğim. Aileme zaman ayıracağım." dedi.

Aysun Yüksel de yaklaşık 3 saat sıra bekledikten sonra emeklilik başvurusunda bulunduğunu dile getirdi. Yüksel, emekliliği hak ettiği için mutlu olduğunu ve tatile çıkacağını vurguladı.

- Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'daki SGK il müdürlükleri önünde de yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde müdürlüklere başvuru için gelen EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler, binaların önünde sıraya girdi. Müdürlüklerin içinde de sıramatikten sıra alıp işlem başlatmak isteyen vatandaşlar, saatlerce işlem sırasının kendilerine gelmesini bekledi. Mesai saati bitene kadar kendisine sıra gelmeyenlerin ise pazartesi sabahı tekrar müdürlüklere başvuru için gelecekleri öğrenildi.

- Muğla

Muğla'da vatandaşlar sabah saatlerinde SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

Görevlilerden yapılacak işlemler konusunda destek alan vatandaşlar hazırladıkları dilekçeleri ilgili birimlere teslim etti.

SGK İl Müdürü Ahmet Ekecan, düzenlemenin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek "Biz SGK olarak hazırız. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Sistemimizi kurduk. Muğla ve ilçelerinde gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hiç bir vatandaşımızı mağdur etmeden en hızlı şekildi işlemlerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

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