Antalya DOB, çocuk oyunu Şekeronya'yı sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB), müzikli çocuk oyunu "Şekeronya" sahneye konulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta "Şekeronya" adlı müzikli çocuk oyununun sezon prömiyeri gerçekleştirilecek.

Zeynep Ergüven'in yazdığı çocuk oyununun müzikleri Murat Cem Orhan'a ait. Fatih Şanal tarafından sahneye konulan Şekeronya'nın dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi ise Melda Özkan imzasını taşıyor.

Ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı eserde Sinem Seçil Baddal ve Serap Demirhan Işık 'Fırıldak', Gizem Şener Güçkan, Betül Uzunoğlu Oruç ve Pınar Tekol 'Zeyti', Enis Ok ve Engin Yaman 'Tombiş', Baha İşler ve Ercan Uğur 'Karabaş', Heyecan Yakan ve Müge Yıldıran 'Kırmızı Başlıklı Kız', Erdi Can Aybaş ve Yalçın Ünsal 'Kurt', Ceren Aytekin ve Meriç Karataş 'Soprano Horoz', Müge Günaydın ve Tuğçe Oğuzülgen 'Büyücü' rolleri ile sezon boyunca dönüşümlü sahne alırken Antalya DOB bale sanatçıları da minik sanatseverlere dansları ile eşlik edecek.

"Şekeronya" müzikli çocuk oyunu, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 7, 16 ve 28 Mart'ta sahnelenecek. Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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