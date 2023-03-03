Antalya DOB'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Venera Ensemble" konseri

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Venera Ensemble" konseri gerçekleştirilecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçılar 8 Mart saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Venera Ensemble" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.
Soprano Bilge Yılmaz, mezzosoprano Gülçin Gültekin ve Medine Tuganova, keman sanatçıları Nigina Kamilova Skovdahl, Angela Bivol, İlkay Candan ve Eda Berkin, viyola sanatçıları Selcan Noyan ve Arya Böler, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine'nin sahne alacağı gecede zengin bir repertuvar izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.