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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 3 depremzedenin öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

AA

Antalya'da 3 depremzedenin öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta dün akşam meydana gelen kazanın güvenlik kamerası kayıtlarında, Emin Zan yönetimindeki 31 YD 233 plakalı otomobille Mehmet Çakır Caddesi'ne döndüğü sırada, T.E. yönetimindeki 07 NT 799 plakalı hafif ticari aracın çarpışması yer alıyor.

Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin kaldırımda yürüyen kişinin sürdüğü bebek arabasına da çarpması ve aynı kişinin demir korkuluklara sıkışan bebek arabasındaki bebeği alması yer alıyor.

Kaza sırasında bebeğin yaralanmadığı, kazada hayatını kaybeden Güler ailesinden 3 kişinin cenazelerinin ise defnedilmek üzere gece uçakla Hatay'ın Defne ilçesine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü de karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen depremzedelerin bulunduğu otomobilin, dün hafif ticari araçla çarpışması sonucu araçtaki İnci Güler (21) olay yerinde, Başak Güler (21) ve Ali Can Güler (23) de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmiş, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan da hafif yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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