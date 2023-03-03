Kaş Belediyespor sezona "merhaba" dedi

Küvetler neden bu kadar küçük?

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ANTALYA (AA) - Antalya 2. Amatör Küme'de mücadele edecek Kaş Belediyespor, yeni sezona başladı.

Sezonda şampiyonluğu hedefleyen Kaş Belediyespor, Ağullu Stadı'nda düzenlenen törenle 2022-2023 futbol sezonunu açarak, taraftarlarla buluştu.

Törende kurban kesilerek, dualar edildi. Teknik heyet ve futbolcuların tanıtımı yapıldı.

Açılışta konuşan Kaş Belediyespor Başkanı Salih Usta, yeni sezonun güzel geçmesini, hayırlı olmasını diledi.

Yeni bir kulüp olduklarını belirten Usta, "Bugün uzun yıllar sürecek bir yolculuğa çıkmış bulunuyoruz. Sezonu birlikte iyi bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Maçlarımızı, dostluk ve kardeşlik içinde oynayacağız. Kaş Belediyespor başta olmak üzere tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Tufan Çaldıran, İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülhamit Özkoçak, Kaş Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, ana sponsor Kemal Kofalak ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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