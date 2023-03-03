Serik’te depremzede çocuklar için spor etkinlikleri düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde KYK yurdunda kalan depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Serik'te misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce futbol, voleybol, atletizm ve eğitsel sportif etkinlikler gerçekleştirildi.



Etkinlikte gönüllü gençler tarafından resim, yüz boyama da yapıldı.

İlçe müdürü Mevlüt Özen, bu tür etkinliklerle çocukların sosyal hayata yeniden uyum sağlamalarını çalıştıklarını belirtti.





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