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Batı Akdeniz'in ihracatı, 2 ayda 500 milyon dolara yaklaştı

AA

Batı Akdeniz'in ihracatı, 2 ayda 500 milyon dolara yaklaştı

ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'in iki aylık ihracatı 428 milyon 150 bin 108 dolar oldu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgeden şubatta 214 milyon 82 bin 609 dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti. İki aylık dönemde ise geçen yıla göre yurt dışı satışında yüzde 3,19'luk bir artış yaşandığını aktaran Çavuşoğlu, ocak ve şubat ihracatının 428 milyon 150 bin 108 dolar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Gerek şubatta gerekse iki aylık dönemde bölge ihracatının lokomotifinin yaş sebze ve meyve sektörü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yılın şubat ayına göre bu yıl aynı dönemde ihracatını yüzde 47,24 oranında artıran yaş meyve sebze sektörü 96 milyon 765 bin 470 dolar ile Batı Akdeniz'den en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Listenin ikinci sırasında maden ve metaller, üçüncü sırada ağaç mamulleri ve orman ürünleri, dördüncü sırada kimya, beşinci sırada ise çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü oldu. İki aylık dönemde de sırasıyla yaş sebze ve meyve, maden ve metaller, ağaç mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri ilk 5'te yer aldı."

- Batı Akdeniz'de 1375 firmadan 144 ülke ve bölgeye ihracat

Çavuşoğlu, yurt dışı satışın yapıldığı ülkeler bazında şubatta en fazla ihracatın 16 milyon 814 bin 124 dolar ile Almanya'ya gerçekleştiğini bildirdi. Almanya'yı ise 16 milyon 366 bin dolarla Rusya, 14 milyon 3 bin 790 dolarla Polonya, 11 milyon 855 bin dolarla Ukrayna ve 11 milyon 789 bin dolarla Romanya'nın takip ettiğini aktaran Çavuşoğlu, Polonya, Almanya, Rusya'ya yapılan ihracatta ciddi oranlarda artış yaşandığını belirtti.

Ocak ve şubat dönemine göre ise en fazla ihracat 40 milyon 885 bin 151 dolarla Rusya'ya yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, Rusya'yı Almanya, Çin, Ukrayna ve Romanya'nın takip ettiğini bildirdi.

Batı Akdeniz'den 1375 firmanın 144 ülke ve bölgeye ihracat yaptığını anlatan Çavuşoğlu, "Birliğimiz, bölge ihracatını daha da artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Firmalarımızla mermer sektöründe Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticaret heyeti düzenledik. Almanya'da yaş sebze meyve ve Hindistan'da doğaltaş fuarlarına katıldık. Ayrıca Hindistan'da fuara eş zamanlı sektörel ticaret heyeti düzenleyerek, firmalarımızın iş görüşmeleri gerçekleştirmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

- Domates ihracatının kısıtlanması

Öte yandan Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca domates ihracatının fiyat artışı nedeniyle kısıtlanması yönünde karar verildiğini anımsatarak, ihracat kısıtlamasının fiyat istikrarını sağlamasının mümkün olmayacağını bildirdi. Türkiye'de üretilen domatesin sadece çok düşük bir kısmının ihraç edildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Üretimin yarından fazlası, yüzde 70, yüzde 80 gibi oranlarda ihracat yapılıyor olsaydı, fiyat istikrarının bozulmasından bahsedebilirdik. Ancak ne yazık ki ihracat, üretimin yüzde 5'i bile değil. Domates ve diğer tüm gıda ürünlerinde fiyatların artmasına neden olan husus girdi maliyetlerinin yükselmesidir. Son yıllarda başlayan dövizdeki artış ve dünyadaki bütün ham madde ve diğer girdi maliyetlerinin hızlı yükselmesi sadece domates, yaş sebze meyve ürünleri değil A'dan Z'ye ülkemizde üretilen tüm ürünlerin fiyatı artmıştır. Yaklaşık 40-45 günlüğüne getirilen kısıtlama büyük emekler harcanarak elde edilen pazarlarda yine kalıcı tahribat yaşamamıza neden olacaktır."

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