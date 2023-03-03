Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Tolga Edis, Münevver Özemre, Burak Aktaş
Antalya Toroslar Basketbol: Fitzgerald 6, Hillsman 13, Helin Boybeyi 7, Tuğçe Murat 2, Yağmur Yıldız 7, Sibel Özel 4, Aleyna Baday 10, İlknur Dumlu
Emlak Konut: Melek Selçok 2, Merve Arı 7, Levander 11, Bahar Çağlar Ökten 4, Berfin Sertoğlu 2, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz 4, Fields 12, Walker 20, Harika Gözde Eldaş 2, Eda Balkan 2, Emel Sığırcı 4, İclal Duranoğlu 6
1. Periyot: 19-22
Devre: 28-41
3. Periyot: 39-62
ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 76-49 mağlup etti.