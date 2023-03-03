Futbol: Spor Toto Süper Lig

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

20. dakikada Medipol Başakşehir'in ceza yayının önünden kullandığı serbest atışta Deniz Türüç şutunu çekti. Kaleci Runarsson topu kornere çeldi.



36. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ortasında Ahmed Hassan'ın vuruşunda top direkten döndü.

45. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta, Umut Güneş'in pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, ceza sahasına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



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