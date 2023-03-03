Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Furkan Ürün

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 86 Candeias), Furkan Bayır, Feddal, Efkan Bekiroğlu (Dk. 74 Lusamba), Leroy Fer, Umut Güneş, Yusuf Özdemir (Dk. 82 Balkovec), Efecan Karaca, Cavaleiro (Dk. 81 Zinedine Ferhat), Ahmed Hassan (Dk. 82 Koulouris)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima (Dk. 83 Szysz), Biglia, Deniz Türüç, Berkay Özcan (Dk. 83 Keny), Karzev (Dk. 58 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 58 Adnan Januzaj), Okaka (Dk. 58 Figueiredo)

Gol: Dk. 54 Efkan Bekiroğlu (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 69 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 59 Lima, Dk. 74 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 90+3 Runarsson (Corendon Alanyaspor)







ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

50. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, ceza sahasında defanstan seken topla buluşan Cavaleiro'nun şutunda, kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

54. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Efecan Karaca'nın çaprazdan şutunda kaleci Volkan Babacan'dan seken top, Efkan Bekiroğlu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+1. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında, Adnan Januzaj'ın ortaladığı top kaleye yöneldi. Kaleci Runarsson topu güçlükle önledi.



90+5. dakikada Başakşehir'in merkezden geliştirdiği atakta Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına ortasını yaptı. Hava topuna yükselen Duarte'nin vuruşunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.



Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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