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Alanyaspor-Başakşehir maçının ardından

AA

Alanyaspor-Başakşehir maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Bu oyunu biz istedik ve bunu başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin ardından tekrar hayata dönmenin ve ligin başlangıcını yapmanın herkes için zor olduğunu söyledi.

Bu zorluğun kolay kolay aşılacağını düşünmediğini anlatan Yanal, "Böyle bir ortamda başladık. Alanyaspor, oynadığı 22 maçın tamamında 74 gol atılan bir sürecin içinden geldi. Oynadığı maçların gol ortalaması 3,3 oldu. Gol yeme konusunda biraz sıkıntılıydı. Bunu aşmamız gerekiyordu. Algısı ve becerisi yüksek oyuncularla beraberiz. Çok kısa zamanda onların katkısıyla bunu yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Oynadıkları oyunun sonucundan çok, rakip takımın ne oynayacağının kendileri için önemli olduğunu aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Rakip takımı etkisizleştirmek ve kendi oyunumuzu kabul ettirmek zorundaydık. Bunu başardık. Bugün kazanmak zorundaydık. Ondan sonra kazanan bir takımın stratejisini planlamamız gerekiyordu. Üç maç kaybetmiştik ve bunun ardından kazanmamız gerekiyordu."

Yanal, Alanyaspor'un son yıllarda Türk futboluna katkısının tartışılmaz olduğunun altını çizerek, takımın hem ürettiği oyuncular anlamında hem de ligdeki durumunun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de futbolun geldiği noktayı herkesin bildiğini belirten Yanal, "Dar boğazdan geçiyoruz. Bunu yönetmek zor. Her kulübün imkansızlıklar ve problemler yaşadığını biliyoruz. Buna göre davranmak ve pozisyon almak zorundayız. Alanyaspor, bu konuda önemli aşama kaydetti. Hem seçimlerinde hem de oyuncu planlamasında son yılların başarılı takımlarından biri. Genç oyuncuların takıma kazandırılması gerekiyor. Önümüzdeki sezonlarda mutlaka bu konuda takviyeler yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un birçok takımdan daha genç bir ekip olduğuna vurgu yapan Yanal, aynı zamanda takımın seviyeyi yukarılara çekebilecek oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.

Başakşehir karşısında oyuncularının özellikle 10 kişi oynadıkları son 30 dakikada, rakibi tehlikeli alana sokmadan sadece karambollerle oynatmaya çalıştığına değinen Yanal, "Bu oyunu biz istedik ve bunu başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir tepki göstermeleri gerekiyordu. Bundan sonraki maçta kendilerine daha güvenli bir şekilde, istedikleri ofansif oyunda kendilerini kanıtlayacaklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.


- "Eksik kaldığımız dakikaya kadar rakibimizi istediğimiz şekilde tuttuk"


Bir basın mensubunun, ilk maçında oyuncuların genel performanslarını nasıl bulduğuna yönelik sorusuna Yanal, şöyle cevap verdi:

"Üç maç kaybetmek, arkasından tabii takımın üzerindeki baskıyı almak, ligin önemli bir takımına karşı bunu yapmak ve eksik kaldığın anda bunu başarmak zordu. Eksik kaldığımız dakikaya kadar rakibimizi istediğimiz şekilde tuttuk. Oyuncular benim onları oynatmak istediğim bugünkü maçtaki stratejimizi sonuna kadar yaptı. Önemli olan bugün maçı kazanmaktı. Pozitif olan sadece bence kazanıp, kendimize olan güveni kazanmaktı. Bugün bakarsanız içeride ve dışarıdaki fikstürde deplasmanda son sırada yer alıyoruz. En çok gol yiyen 4 takımdan biriyiz. Bu kırılmaları bir daha yaşamamalı ve önündeki en önemli vizyonu, sonuca götürecek güveni kazanması gerekiyordu. Bunun için belki birtakım şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor. Biliyorsunuz futbolun sonuçları, size olan güvenin ve sizin güven aşılamanızın çok önemli faktörleri."

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