Finike'de deprem tedbirlerine yönelik çalışma başlatıldı

ANTALYA (AA) - Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, olası depreme karşı bilinçli tedbir almak amacıyla Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde çalışma başlattıklarını bildirdi.



Geyikçi, yaptığı açıklamada, belediye meclisinde deprem konusuna değindiklerini ve ilçede alınabilecek önlemleri değerlendirdiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük acılara neden olduğunu ifade eden Geyikçi, aynı acıların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin önceden alınması gerektiğini bildirdi. Bu doğrultuda bilimsel bir çalışma yapmaya karar verdiklerini aktaran Geyikçi, şunları kaydetti:



"Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Bölümü ile temasa geçtik ve beraber çalışmaya başladık. Bilim insanlarından gelecek raporları bekliyoruz ve raporlar doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceğiz. Hangi önlemleri almamız gerektiğini öğrenip ona göre çalışmaya başlamanın en doğrusu olduğuna karar verdik. Vatandaşlarımızın da bu konudaki tedirginliklerini gidermek, akıllardaki soru işaretlerine bilimsel verilere dayanan cevaplar vermek istiyoruz."



Geyikçi, arama kurtarma ve sivil savunma hizmetlerini yürütmek amacıyla meclis üyelerinin oy birliğiyle Yerel Hizmetler Müdürlüğü ve Finike Belediyesi Arama Kurtarma ekibi kurulmasına karar verildiğini bildirdi.









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