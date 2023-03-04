Antalya'da hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir iş yerindeki hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, sabah işlettiği çay bahçesine geldiğinde kapının kırılarak içeriye girildiği ve para çantasının çalındığı iddiasıyla ilçe emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde şüphelinin kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırarak içeriye girdiği, masanın çekmecesindeki paraları aldığı görülüyor.

İş yeri sahibi Üstünmet, gazetecilere, işe geldiğinde beklemediği bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Hemen iş yerinin güvenlik kamerasını incelediklerini dile getiren Üstünmet, "Yaklaşık 30 saniye iş yerinde bulunan kişi, kapıyı, masanın çekmecesini kırıyor, para çantasını ve çekmecedeki bozuk paraları alıp çıkıyor. Aldığı çantayı iş yerinin arka tarafında boşaltıp, atıyor." dedi.





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