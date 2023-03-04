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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Antalya'da hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir iş yerindeki hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, sabah işlettiği çay bahçesine geldiğinde kapının kırılarak içeriye girildiği ve para çantasının çalındığı iddiasıyla ilçe emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde şüphelinin kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırarak içeriye girdiği, masanın çekmecesindeki paraları aldığı görülüyor.

İş yeri sahibi Üstünmet, gazetecilere, işe geldiğinde beklemediği bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Hemen iş yerinin güvenlik kamerasını incelediklerini dile getiren Üstünmet, "Yaklaşık 30 saniye iş yerinde bulunan kişi, kapıyı, masanın çekmecesini kırıyor, para çantasını ve çekmecedeki bozuk paraları alıp çıkıyor. Aldığı çantayı iş yerinin arka tarafında boşaltıp, atıyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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