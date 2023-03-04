Antalya'da "Uluslararası Alanya Bisiklet Kupası" yarışları yapıldı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında yer alan Uluslararası Alanya Bisiklet Kupası yarışları, 143 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya İskelesi'nde başlayan organizasyonda erkek sporcular 141,6 kilometrelik parkurda mücadele ederken, kadınlar ise 113 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

Alanya Gençlik Merkezi önünde sona eren yarışta, erkekler kategorisinde Rusya'dan Willem Jakobus birinci, Türkiye'den Burak Abay ikinci, Özbekistan'dan Danil Evdokimov üçüncü oldu.

Genç erkeklerde ise Kazakistanlı sporculardan Vadim Belugin birinciliği, Mikhail Podluzhnyy ikinciliği ve Vladislav Bashlykov üçüncülüğü elde etti.

Büyük kadınlar kategorisinde de birinciliği Kazakistan'dan Akpeil Ossimayni, ikinciliği aynı ülkeden Rinata Sultanova, üçüncülüğü Ukrayna'dan Mariyna Ivaniuk kazandı.

Genç kadınlarda ise Kazakistan'dan Yelizzveta Sklyarova birinci, aynı ülkeden Aruzhan Rakhmzhan ikinci, Özebekistan'dan Mohinabonu Elmurodova da üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

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