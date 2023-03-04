Antalya'da mermer ocağındaki iş kazasında 1 kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alacadağ Mahallesi'ndeki mermer ocağında çalışan Şahin Yenigün'ün üzerine mermer parçası düştü.

İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan Yenigün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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