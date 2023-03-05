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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 18. Antalya Maratonu'ndaki farkındalık koşusuna katıldı:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 18. Antalya Maratonu'ndaki farkındalık koşusuna katıldı:

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18. Uluslararası Antalya Maratonu (RUNTALYA) kapsamında düzenlenen "1 Adım 1 Hayat" farkındalık koşusuna katıldı.

Kentte 2006'dan bu yana düzenlenen maratona bu yıl 45 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcu kayıt yaptırdı.

Antalya Kültür Merkezi önünden başlayan yarışların startını Bakan Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve milli sporcular birlikte verdi.

Kasapoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, AFAD koordinesinde depremzedelere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunanların yer aldığı "1 Adım 1 Hayat" farkındalık koşusunda yer aldı.

Kasapoğlu, koşunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maratonun bu yıl farklı bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, art arda yaşanan depremlerin, tarihin yaşattığı en önemli felaketlerden biri olduğunu söyledi.

Maratonun bu yıl "1 Adım 1 Hayat" sloganıyla koşulduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Binlerce sporcu, birbirinden kıymetli katılımcılar bu sürece destek verme adına adım attılar, koştular. Her birine teşekkür ediyorum. Spor, birleştiren bir olgu. Sporun bu ruhunu bu süreçte çok daha güçlü bir şekilde yansıtacağız. Sporcularımızla, spor camiamızla, paydaşlarımızla yansıtacağız. İnşallah devlet, millet el ele vererek yaralarımızı birlikte saracağız." diye konuştu.

Etkinliğin ardından kentte gelen depremzedelerle bir araya geleceğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında yurtlarımız depremzedelere açıldı. Antalya da bu konuda çok önemli bir ev sahipliği yapıyor. Ayrıca düzenlenen bir aktivite vesilesiyle de depremzedelerimizle bir araya geleceğiz. İnşallah, bugünkü bu maraton da bu anlamda sürece katkı verecek."

Organizasyonda 10 bin metre, 10 bin metre takım, 21 bin metre ve 42 bin metre (RUNTALYA) yarışları sonrası dereceye giren sporcular törenle ödüllerini alacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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