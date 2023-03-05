Antalya'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Hasan Demir'in (21) kullandığı 07 AHG 125 plakalı hafif ticari araç, D-400 kara yolu Kırahmetler Kavşağı'nda, Mehmet Ş. yönetimindeki 34 KT 9757 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, araçta sıkışan Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Demir'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.​​​

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