18. Antalya Maratonu sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da 45 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 18. Antalya Maratonu (RUNTALYA) tamamlandı.

Startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği yarışmada maraton erkekler kategorisinde Üzeyir Söylemez birinci, Hasan Akyol ikinci, Rus atlet Victor Doronin üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rus Natalia Gyurten birinciliği, Türkiye'den yarışa katılan Aylar Ghazvini ikinciliği ve Alexandra Volkova üçüncülüğü elde etti.

21 bin metre erkeklerde Mestan Turhan birinci, Ege Yoldüren ikinci, Rus Stanislav Ryabenkov ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda Rusya'dan Natalia Chepik birinci, Türk sporcu Zuhal Ulaş ikinci, İranlı Sara Akbari de üçüncü oldu.

Organizasyonda 10 bin metre kadınlarda Tuğba Güven birinciliği, Hatice Yıldırım ikinciliği, Özge Çolak üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Rus Artem Popov birinci, Alman Patrick Koburger ikinci, bir başka Rus sporcu Alexander Khutorskoy üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmada 10 bin metre takım kategorisinde "Nike Family Runs" birinci olurken, "Anatolia Hospital" ikinci ve "Akkuyu Tun" üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.