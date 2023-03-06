Antalya'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden B.B'ye silahla tehdit edilerek 600 bin liralık senet imzalatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda İ.K, Z.Ö.U, S.B. ve S.S. gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 av tüfeği, 2 adet 600 bin liralık senet, 5 boş senet, 2 bıçak, silah dürbünü, 300 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "tefecilik" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

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