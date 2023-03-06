Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri"ni 9 Mart'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde organize edilen konserde, piyanist Yücel Yalçın, soprano Sevinç Bilgin, mezzo soprano Gülçin Gültekin, tenor Devrim Demirel ve bas Yalçın Ünsal sahne alacak.

Konser, Antalya Müzesi'nde 9 Mart Perşembe günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

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