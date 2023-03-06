Depremzede kadınlar kentlerinin magnetini yapıp gelir elde etti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da konuk edilen depremzede kadınlardan bazıları, kadın kooperatifince düzenlenen etkinlikte kentlerinin adı yazılı magnetler yaparak satışını gerçekleştirdi.

Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlara yönelik etkinlikleri ilgi gören Çiğdem Çiçekleri Kadın Kooperatifi, bu kez afetzedeler için proje geliştirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de desteğini alan kooperatif üyeleri, kentte ağırlanan depremzede kadınları bir araya getirdi. Kendilerine malzeme verilen depremzede kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu magnetler üretti.



500 tanesini Tütüncü'nün satın aldığı magnetlerin tamamının geliri etkinliğe katılan depremzede kadınlara dağıtıldı.

- Üretmek isteyen kadınlara destek sürecek

Kooperatif Başkanı Çiğdem Bal, AA muhabirine, çalışmayan ama üretken kadınlara destek olmak amacıyla önemli projeler yürüttüklerini, kadın girişimcilere hem malzeme hem de yaptıkları ürünlerin satışı konusunda destek verdiklerini anlattı.



Belediyeler, kurumlar ve özel sektörle işbirliği içinde olduklarını kaydeden Bal, depremden etkilenen kadınların bir nebze de olsa iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla bir etkinlik planladıklarına değindi.



Bal, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik her yıl bir etkinlik yapıyoruz. Bu yıl da depremzede kadınlarımızla iş fırsatları sunmak ve el emeği ürünlerini pazarlayabilmek için bir araya geldik. Magnet, amigrumi örgü bebek gibi el işleri yaptık. Depremden etkilenen 11 ilimize ithafen isimlerini yazdırdık, magnetlerin üzerine yerleştirdik, anı niteliğinde oldu. Herkes geldikleri illerin magnetini yaptı." diye konuştu.

Ürünleri firmalarla iletişime geçerek satışını yaptıklarını aktaran Bal, böylece kadınlara ekonomik kazanç sağladıklarını vurguladı.

- "Zengin uyuduk fakir uyandık"

Kahramanmaraş'tan 5 kişilik ailesiyle gelen Arzu Fıstık, evlerinin ilk depremde hasar gördüğünü, ikinci depremde ise yıkıldığını söyledi.

Bir anda evsiz kaldıklarını ve Antalya'da bir yurda yerleştirildiklerini anlatan Fıstık, iyi ağırlandıklarını ifade etti.

Kendilerini iyi hissetmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Fıstık, "Bugün de kadınlara istihdam imkanı sunan kooperatifin etkinliğine katıldık. Ev hanımıyım ve elimden geldiği kadar el işleriyle uğraşıyorum, iğne oyası yapıyorum. Burada kaldığımız süre içerisinde hem psikolojimizin düzelmesi hem de bütçemize destek için bu tür çalışmaları yapmayı düşünüyorum. Bizim için güzel olur." diye konuştu.

Hatay'dan annesi ve kardeşiyle gelen Dicle Köse de büyük bir afet yaşadıklarını, depremin verdiği zararın boyutunu gün ağarınca anladıklarını belirtti.

Kendi evlerinin de büyük hasar aldığını söyleyen Köse, "Burada iyiyiz. Sağ olsunlar otellerini, evlerini açanlar oldu. Çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Bizim için iyi oluyor. Bugün de magnetler yaptık, illerimizin isimlerinin olacağını bilmiyordum, kafa dağıtmak için güzel etkinlik oldu. Şehir merkezinde neredeyse bütün evler yıkılmıştı. 'Zengin uyuduk, fakir uyandık' dedikleri noktadayız. Umarım her şey düzelir." ifadelerini kullandı.

Yönetiminde Çiğdem Bal, Hatice Uyanık, Naz Pirinç, Nacy Siegeres ve Meryem Kars'ın bulunduğu Çiğdem Çiçekleri Kadın Kooperatifi, Antalya'da 2018'de 200 kişilik ekiple yola çıktı. 2020'de yaklaşık 800 kadına ulaşan kooperatifin üyeleri arasında İran, Hollanda, Kırgızistan, Moğalistan, Ukrayna ve Rusya'dan kadınlar da yer alıyor. Kooperatif, el işlerindeki yeteneğini ticarete dönüştürmek isteyen kadınlara malzeme desteği ve pazarlama hizmeti sunuyor.

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