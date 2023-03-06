Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen, "Atatürk'ün Antalya'ya gelişi" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrenciler, şiir ve kompozisyonlarını okudu.

Gülveren Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Selam Sana Atatürk" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Törene, Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Murat Sezgin, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.