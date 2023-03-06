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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Open Tenis Turnuvası Antalya’da başlıyor

AA

ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Open Tenis Turnuvası Antalya’da başlıyor

ANTALYA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Megasaray Tenis Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Open Tenis Turnuvası Antalya'da başlıyor.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenecek turnuvaya ilişkin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Milli Tenisçi Ergi Kırkın'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Durmuş, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğuna dikkati çeken Durmuş, depremin yaralarının sarılması için el birliği ile olağanüstü bir mücadele verildiğini vurguladı.

Sporun evrensel bir dil ile birleştiricilik ve iyileştirici yönünün olduğunu belirten Durmuş, "Uluslararası tenis organizasyonlarında federasyon olarak bakanlığımızın da tenis ve sporun tabana yayılması noktasındaki projelerinde birlikte yapmış olduğumuz birçok projenin bir tanesini yaşıyoruz. Federasyon olarak yaptığımız stratejilerle özellikle paydaşlarımızın da bu işin ortağı olduğunu bilerek çok iyi kadrolar kurarak altyapıya yöneliyoruz." diye konuştu.


- Tenis camiası depremlerin ardından Türkiye ile dayanışma içinde oldu

Megasaray Tenis Akademisi iş birliğinde geçtiğimiz yıl Dünya Gençler Şampiyonası düzenlediklerini hatırlatan Durmuş, şunları söyledi:

"Bu, uluslararası otoriteler tarafında çok ses getiren ve beğenilen organizasyonlar oldu. Stratejimiz, ülkemizin her noktasında yaptığımız işin dünyaya mal olmasını sağlayabilmek, her yaptığımız işle beraber dünyanın önemli bir paydaşı olduğumuzu gösterebilmekti. Turnuvalara katılan her sporcu giderken bir elçi olarak gidecek, doğal olarak bizi iyi anması bizim için çok önemliydi. Bu yaşadığımız trajedide de gördük ki dünya tenisi bizim geçmişte ekmiş olduğumuz tohumların karşılığını ülkemize başsağlığı, iyi niyet dilekleri, arkamızda destek olarak her zaman yanımızda olabileceklerini söyleyen Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı ve Avrupa Tenis Federasyonu Başkanının mesajlarını hep beraber gördük. Bunların olmasının en önemli sebebi birlikte Avrupa ve dünya projeleri yaratabilmek, Türkiye'nin bunların en önemli bir paydaşı olabildiğini göstermekle mümkün olabilir. Biz bunu başardık."

Türkiye'nin dünyaya entegre olmuş bir tenis ülkesi olduğunu başarılı organizasyonlarla gösterdiklerini vurgulayan Durmuş, "Türkiye'de 70'in üzerinde ilde aktif olarak tenis oynanıyor. Her ilde kendi içinde turnuvalar yaparak sporcularımızın kendi ilinden başlayıp finallere gelmesini arzu ettiğimiz planlama içerisinde çalışıyoruz. Hedefimiz dünyanın bir numarasını yetiştirmek. Türkiye bir gün mutlaka buna sahip olacak. Antalya bölgesinde 3 binin üzerinde Türkiye genelinde de 20 bine yakın tenis kortuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki depremzede çocuklar için de önümüzdeki günlerde bir proje başlatacaklarını anlatan Durmuş, bu projeyi de Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Milli Tenisçi Ergi Kırkın da Antalya'nın, bir tenisçi için gerekli her ihtiyacı karşılayan önemli bir spor şehri olduğunu dile getirdi.


- Turnuvaya 27 ülkeden 64 sporcu katılacak

Turnuvaya, Türkiye, Bosna Hersek, Rusya, İtalya, Avusturya, İspanya, Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Almanya, İsveç, Lübnan, Fransa, Hollanda, Arjantin, Macaristan, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, Litvanya, Kanada, Romanya, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Belarus, Yunanistan'dan olmak üzere 64 sporcu mücadele edecek.

Türkiye'yi Ergi Kırkın, Yankı Erel, Koray Kırcı ve Sarp Ağabigün'ün temsil edeceği turnuvada, dünya 158 numarası Avusturyalı raket Sebastian Ofner 1 numaralı seri başı olarak, dünya 161 numarası Macar raket Fabian Marozsan da 2 numaralı seri başı olarak yarışacak.

Dereceye giren sporculara 73 bin Avro para ödülünün dağıtılacağı turnuva, bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.

Organizasyon 12 Mart Pazar günü tamamlanacak.

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