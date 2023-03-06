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ANTALYA (AA) - 15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Antalya'da başladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada; "Taolu", "Sanda", "Light Sanda", "Tui Shou", minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde 2 bin 500 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyona, 17 Mart'ta büyükler ve veteranlarda "Light Sanda" ve "Tui Shou" müsabakalarıyla sona erecek.

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