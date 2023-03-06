Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik hazırlıklarla sona erdi.

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçı, 12 Mart Pazar günü saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.