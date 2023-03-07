Kore gazisi Bayram Akkoyun vefat etti

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ANTALYA (AA) - Elmalı ilçesinde yaşayan Kore gazisi Bayram Akkoyun hayatını kaybetti.

Özdemir Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk ve 3 torun sahibi 91 yaşındaki Akkoyun, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Akkoyun'un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Özdemir Mahalle Muhtarı İlhan Sert, Akkoyun'un iki gün önce aniden rahatsızlandığını belirterek, "Çanakkale'yi görmek istiyordu. Yazın Çanakkale'yi gezdirme sözü vermiştim. Başımız sağ olsun üzüntülüyüz." dedi.



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