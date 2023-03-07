Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 207 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 207 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde 27 Şubat-06 Mart'ta çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 207 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı miktarlarda esrar, uyuşturucu hap, eroin, sentetik uyuşturucu, 24 tarihi eser, 12 litre kaçak içki, 20 kilo kaçak tütün, 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 309 fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 43 bin 131 araç kontrol edilerek, 1293 sürücüye para cezası uygulandı, 232 araç trafikten men edildi.

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