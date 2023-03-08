Antalya'da bahçeden avokado çalan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 900 avokado çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bahçeden çok sayıda avokado çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Bölgede araştırma yapan ekipler, bahçeden yaklaşık 900 avokadoyu Y.C.Y'nin (22) çaldığını belirledi.

İkametinde gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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