Alanya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi öldü.



Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hasan Acar (52), dengesini kaybederek 5. kattan zemine düştü.

Acar'ın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

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