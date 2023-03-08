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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da konuk edilen depremzede kadınlara çiçek verildi

AA

Antalya'da konuk edilen depremzede kadınlara çiçek verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının sosyal tesisinde misafir edilen depremzede kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül ve çeşitli hediyeler verildi.

Tesis müdürü Aykut Ünal, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremin ilk günlerinden itibaren Adalet Bakanlığı personeli olarak yapılan bütün çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Deprem bölgesinden gelen 700 afetzedenin tesiste misafir edildiğini anlatan Ünal, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, tesisimizde konaklayan 265 depremzede kadınımıza moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde kadınlarımızın özel bir gün yaşamasını istedik." diye konuştu.

Misafir ettikleri kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler vererek günlerini kutladıklarını belirten Ünal, tesisteki çocuklara yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Tesiste misafir edilen 188 çocuğun en yakındaki okullara kayıtlarının yapıldığını belirten Ünal, 4-6 yaş çocuklar için ise tesiste anaokulu oluşturduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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