Antalya'da konuk edilen depremzede kadınlara çiçek verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının sosyal tesisinde misafir edilen depremzede kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül ve çeşitli hediyeler verildi.

Tesis müdürü Aykut Ünal, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremin ilk günlerinden itibaren Adalet Bakanlığı personeli olarak yapılan bütün çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Deprem bölgesinden gelen 700 afetzedenin tesiste misafir edildiğini anlatan Ünal, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, tesisimizde konaklayan 265 depremzede kadınımıza moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde kadınlarımızın özel bir gün yaşamasını istedik." diye konuştu.

Misafir ettikleri kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler vererek günlerini kutladıklarını belirten Ünal, tesisteki çocuklara yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Tesiste misafir edilen 188 çocuğun en yakındaki okullara kayıtlarının yapıldığını belirten Ünal, 4-6 yaş çocuklar için ise tesiste anaokulu oluşturduklarını ifade etti.

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