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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşlerin "böbrek" yarışı anneyi duygulandırdı

AA

Kardeşlerin "böbrek" yarışı anneyi duygulandırdı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'da hastalığı ilerlediği için nakil olması önerilen ve donör olmak için 9 çocuğu da gönüllü olan 67 yaşındaki kadın, oğlundan nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Antalya'da doğuştan tek böbreği çalışan Seyran Deniz'e 17 yaşında diyabet teşhisi konuldu. Yüksek tansiyonu da olan Deniz'de kronik böbrek rahatsızlığı başladı. Yaklaşık 40 yıldır ilaç tedavisi gören Deniz'e, doktorlar diyalize girmesini veya böbrek naklini önerdi. Bunun üzerine kadının 9 çocuğu da donör olmak istedi. Kardeşlerden 3'ü diyabet hastası olduğu için kabul edilmedi, 4 kardeşin tetkikleri yapıldı.

İl dışında yaşayan iki kardeş de tahlil vermek için Antalya'ya geldi. Tetkiklerde test veren 4 kardeşin dokusu, böbrek nakli için uyumlu çıktı. 33 yaşındaki Orhan Deniz, kardeşlerinin küçük çocuklarının olması nedeniyle kendi böbreğinin nakledilmesini istedi.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, anneye oğlundan böbrek nakli gerçekleştirdi.

Ameliyat sonrası aynı odada tedavileri süren anne ile oğlunu, diğer kardeşleri de yalnız bırakmıyor.

- "Nakil sayesinde bu ızdıraptan kurtuldum"

Eşini dört yıl önce kaybeden Seyran Deniz, AA muhabirine, diyalize girmeden kendisine böbrek nakledildiğini ifade etti.

Nakil öncesi zorlu süreç yaşadığını anlatan Deniz, "Oğlumdan Allah razı olsun, ömrünü uzun etsin böbreğini bana verdi. Nakil sayesinde bu ızdıraptan kurtuldum. Çocuklarım böbreğini vermek için birbiriyle yarıştı. O 'Ben vereceğim', bu 'Ben vereceğim' dedi. Küçük çocukları da var. Sağ olsunlar beni duygulandırdılar. Evlatlarım bana can oldu, hepsinden Allah razı olsun. 40 yıllık kabus nakille bitti." diye konuştu.

Ağır bir hastalık yaşadığını dile getiren Deniz, artık hastane hastane gezmek yerine evinde mutlu zaman geçirmek istediğini vurguladı.

Orhan Deniz de kronik rahatsızlıkları nedeniyle annesinin diyaliz aşamasına geldiğini bildirdi.

Bağış için gönüllü olduğunu belirten Deniz şöyle konuştu:

"Kardeşlerimin hepsi donör olmak istedi. Şeker hastalığı olan 3 kardeşim elendi. Dördümüzün dokuları nakil için uyumlu çıktı. İl dışındaki iki kardeşim de test vermek için geldi ama verdirtmedik. Tüm kardeşlerim evliydi, çocukları vardı. En uygun olan bendim. Anneme bu sefer ben can oldum. Tek böbrekle yaşayabilirim ama annesiz yaşayamam. Annem bize yıllarını verdi."

Kızı 37 yaşındaki Leyla Ertekin ise yıllardır doktora annesiyle gittiğini, diyaliz için gittikleri merkezde nakil yapılabileceğini öğrendiğini dile getirdi.

Bunun üzerine kardeşler arasında böbrek verme yarışının başladığını anlatan Ertekin, "Dört kardeş tahlil verdik ve dördümüzün de uyumlu çıktı. Kardeşim baskın çıktı, 'İlla ben böbreğimi vereceğim' dedi." ifadesini kullandı.

- "Her hastanın böyle şansı olmayabiliyor"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı da merkezde şu ana kadar 50 böbrek, 13 karaciğer nakli yaptıklarını belirterek her bağışın hayat kurtardığını söyledi.

Hastanın tüm çocuklarının böbreğini anneleri için bağışlamak istediğini aktaran Aydınlı, "Her hastanın böyle şansı olmayabiliyor. Onun için beyin ölümünden bağışlar çok önemli." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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