Depremzede kardeşler, enkazdan sağ çıkarıldığını öğrendikleri görme engelli babalarını arıyor

ANTALYA (AA) - MEHMET ÇAKMAK - Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evleri yıkılan afetzede kardeşler, enkazdan kurtarıldığını öğrenmelerine rağmen haber alamadıkları görme engelli babalarının bulunmasını istiyor.



Fariz Çetin Köse ve kardeşi Beste Yıldız, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'nın Finike ilçesine geldi.

Hasyurt Mahallesi'nde üç aileyle kiraladıkları eve yerleşen kardeşlerden Beste Yıldız, AA muhabirine, depremde görme engelli 62 yaşındaki babaları Metin Köse ve annesi Süheyla Köse'nin yaşadığı evin yıkıldığını söyledi.

Yıldız, enkazdan annesinin cenazesinin çıkarıldığını ancak yaralı kurtarılan ve ambulansla hastaneye götürülen babasından bir daha haber alamadıklarını dile getirdi.

Deprem olur olmaz eşiyle 5 aylık bebeklerini alarak dışarı çıktıklarını anlatan Yıldız, "Hemen anne ve babamın kaldığı eve gelmek istedik. Ancak her taraf enkazdı, arabayla ilerleyemedik. Kardeşim bizden önce evimizin enkazına gelmiş, babamla konuşmuş. Babam annemin vefat ettiğini söylemiş. Babam o esnada dayımlarla da konuşmuş." dedi.

Fenalaşan kardeşinin bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Yıldız, annelerinin enkazdan cenazesinin çıkarıldığını, babalarının ise sağ kurtarıldığını öğrendiklerini kaydetti.

- "Ambulansla hastaneye kaldırılmış"

Beste Yıldız, yakınlarının, enkazdan çıkarılan Metin Köse'nin etraftakilerle konuştuğunu ve ardından ambulansla Hatay Mustafa Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü anlattıklarını ifade etti.

O günden sonra babasından hiçbir haber alamadıklarını söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Çeşitli hastanelere gittik ama kendisine ulaşamadık. Bizden DNA örneği aldılar ama hala bir sonuç çıkmadı. Babamızdan bugüne kadar herhangi bir haber alamamış olmamız bizi umutlandırıyor. Görme engelli olmasından dolayı kendi başına bir yere gitmesi mümkün değil. Bir ay geçti babamdan iyi bir haber bekliyoruz. Vefat etmişse de en azından cenazesine ulaşalım. Bir mezarı olsun, annemizin yanına defnedelim, son görevimizi yerine getirelim istiyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz."

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