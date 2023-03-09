Antalya'da pompalı tüfekle biri çocuk 2 kişiyi yaralayan sanık yargılanıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde pompalı tüfekle ateş açarak aralarında husumet bulunan kişi ile o sırada parkta oynayan çocuğu yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık A.V. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müştekiler M.K. ile O.K'nin anneleri ile gayri resmi evli olduğunu ve taraflar arasında husumet bulunduğunu belirtti.

Olay günü sanık ile M.K. arasında telefonda tartışma yaşandığı, daha sonra atılan konuma gelen A.V'nin parktaki M.K'yi pompalı tüfekle 4-5 kez ateş açarak yaraladığı kaydedilen mütalaada, sanığın olay yerine gelen O.K'ye de ateş açtığı fakat isabet ettiremediği vurgulandı.

Saçmaların isabet ettiği parkta oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunun da yaralandığı kaydedilen mütalaada, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "olası kasıtla yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti sanık A.V'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Düdenbaşı Mahallesi'nde 24 Temmuz 2022'de A.V'nin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği M.K. ile parkta oynayan çocuk yaralanmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan A.V, tutuklanmıştı.

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