Atatürk'ün Serik'e gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

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ANTALYA (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik ve tarihi Aspendos Tiyatrosu'na gelişinin 93. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mart 1930 tarihinde Antalya gezisi sırasında Serik'e ve Aspendos Tiyatrosu'na gelişinin yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlendi.



İlk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma ile başladı. Kaymakam Cemal Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İkinci program Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapıldı.



Kaymakam Şahin, buradaki konuşmasında, "Ulu Önder Antalya ziyareti kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nu da ziyaret ederken tiyatronun derhal onarılarak ziyarete açılması için direktifler vermiştir." dedi.

Etkinlikte öğrenciler şiir okudu, oratoryom gösterisi yaptı. Programda Atatürk'ün Serik'e gelişiyle ilgili okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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