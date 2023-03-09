Turizm ve gastronomi dünyası, Antalya'da buluşacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi (FSUMMIT) 2023" 20-21 Mart'ta gerçekleştirilecek.

"Hep Birlikte: Destinasyon ve Markalaşma" temasıyla düzenlenecek zirvede, turizm, gastronomi ve ağırlama sektörü paydaşları bir araya gelecek.

Türkiye'yi dünyada önemli bir turizm, ağırlama ve gastronomi destinasyon markası haline getirmek amacıyla düzenlenen zirveyle ülkenin gastronomi turizminde markalaşması ve dünya pazarında ön plana çıkması hedefleniyor.

Turizm ve ağırlama sektörünün yatırımcıları, otel ve restoranların üst düzey yöneticileri, gastronomi profesyonelleri, satın alma müdürleri, şefler, gastronomi yazarları, gastronomi ve turizm endüstrisinin destekçileri, seyahat acenteleri ve deniz turizmi profesyonelleri zirvede buluşacak.

FSUMMIT 2023, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde 20-21 Mart'ta düzenlenecek.



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