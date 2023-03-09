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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm ve gastronomi dünyası, Antalya'da buluşacak

AA

Turizm ve gastronomi dünyası, Antalya'da buluşacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi (FSUMMIT) 2023" 20-21 Mart'ta gerçekleştirilecek.

"Hep Birlikte: Destinasyon ve Markalaşma" temasıyla düzenlenecek zirvede, turizm, gastronomi ve ağırlama sektörü paydaşları bir araya gelecek.

Türkiye'yi dünyada önemli bir turizm, ağırlama ve gastronomi destinasyon markası haline getirmek amacıyla düzenlenen zirveyle ülkenin gastronomi turizminde markalaşması ve dünya pazarında ön plana çıkması hedefleniyor.

Turizm ve ağırlama sektörünün yatırımcıları, otel ve restoranların üst düzey yöneticileri, gastronomi profesyonelleri, satın alma müdürleri, şefler, gastronomi yazarları, gastronomi ve turizm endüstrisinin destekçileri, seyahat acenteleri ve deniz turizmi profesyonelleri zirvede buluşacak.

FSUMMIT 2023, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde 20-21 Mart'ta düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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