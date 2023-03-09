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Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Uğur Akyıldız

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 26 , Fitzgerald 23, Melike Bakırcıoğlu , Helin Boybeyi 8, Yağmur Yıldız 6, İlknur Dumlu, Sibel Özel, Aleyna Baday, Tuğçe Murat 6, Büşra Duygu Divit

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 10 , Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 9, İlsu Darıcıoğlu 6, Tuğçe Turus, Carter 29, Fluker 19, Deniznur Çakır, Ayşegül Erdoğan, Ecrin Öztürk,

1. Periyot: 11-26

Devre: 32-40

3. Periyot: 54-55





ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 21. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 73-69 yendi.

















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