Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Uğur Akyıldız
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 26 , Fitzgerald 23, Melike Bakırcıoğlu , Helin Boybeyi 8, Yağmur Yıldız 6, İlknur Dumlu, Sibel Özel, Aleyna Baday, Tuğçe Murat 6, Büşra Duygu Divit
Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 10 , Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 9, İlsu Darıcıoğlu 6, Tuğçe Turus, Carter 29, Fluker 19, Deniznur Çakır, Ayşegül Erdoğan, Ecrin Öztürk,
1. Periyot: 11-26
Devre: 32-40
3. Periyot: 54-55
ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 21. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 73-69 yendi.