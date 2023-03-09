Serik’te depremzede çocuklara oyun etkinliği düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Serik'te kaymakamlık ve gönüllü psikologlar işbirliğinde depremzede çocuklar için gösteri ve oyun etkinlikleri düzenlendi.

İlçede konaklayan depremzede çocuklar için Serik Gençlik Merkezi'nde çeşitli etkinlik gerçekleştirildi.

Serik Kaymakamlığı, Serik Gençlik Merkezi ve gönüllü psikologlar işbirliğinde depremden etkilenen çocukların duygusal ihtiyaçlarını anlamak, onlara uygun desteği sağlamak ve yaralarını sarabilmek için psikososyal destek çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliğe Serik Kaymakamı Cemal Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Palyaço ve akrobat gösterileri ile çocuk oyunlarının olduğu etkinlikte çocuklara oyuncak, kitap ve kalem hediye edildi.

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