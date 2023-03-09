Polisten "Huzur Antalya Uygulaması"

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ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur Antalya Uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya 143 ekip ve 617 personel katıldı.

Uygulamada, 173 içkili restoran, 181 kahvehane, 70 araç, 116 park ve 5 bin 358 kişi sorgulandı, aranan 17 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 41 işletmeye de eksiklerinden dolayı işlem yapıldı.

Ayrıca üzerinde ruhsatsız silah bulunan bir kişiye de adli işlem uygulandı.

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